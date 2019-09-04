發生在2018年7月晚間，陳姓原住民與林姓女友、堂弟同赴苗栗造橋鄉二寮坑山區打飛鼠，結果將女友誤認成飛鼠，開槍誤殺女友案，經苗栗地院審理後判處陳某有期徒刑6個月，得易科罰金，至於扣案兇槍及鋼珠59顆均裁沒入。

2018年月4日晚間，具有平地原住民身份的6旬陳姓男子，邀約陳姓堂弟、以及林姓女友，前往苗栗縣造橋鄉大龍村苗14縣道二寮坑山區打獵，由陳姓堂弟駕駛廂型車搭載2人上山。

晚間10點，3人抵達山區後，堂弟及女友都留在車上休息，陳姓男子則獨自走進山林打獵，一個小時後，陳姓男子見到不遠處有疑似野獸眼睛反光，一時見獵心喜，朝反光處開槍，不料，反光眼睛竟就是林姓女友的眼睛，獵槍射出的鋼珠彈，當場正中林姓女友前額。

堂弟發現林女中槍大呼救命，陳某趕來見狀，趕緊將林女送往頭份市為恭醫院急救，再轉送林口長庚醫院，延至隔天凌晨宣告不治，轄區警方獲報後將陳姓男子依過失傷害致死、以及槍砲罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，由檢方起訴移審苗栗地院。

苗栗地院審理後，認為陳姓並無故意殺人之犯意，明顯屬於過失行為，至於槍枝應屬原住民狩獵工具，不在槍砲彈藥管制條例所限，依過失致死罪判決陳某有期徒6個月，得易科罰金。

(中時 )