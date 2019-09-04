欣桃天然氣公司前董事長孫玦新、前總經理邱希庚涉嫌在2013年至2017年間，為增加所得支領報酬及規避查緝。指示下屬購買郵政禮券並交由2人使用，檢方發現這些年來孫玦新、邱希庚涉嫌侵占欣桃公司資產736萬、766萬，依《證券交易法》將2人起訴。

檢方調查，孫玦新於2013年10月16日至2018年1月15日由國軍退除役官兵輔導委員會派任欣桃天然氣公司的代表人，明知欣桃公司董事長、總經理的薪資、報酬有相關規定，孫玦新、邱希庚為求增加所得支領之報酬及規避孫玦新應將超領之薪資及獎金解繳退輔會安置基金之規定因此以郵政禮券的方式，侵佔公司資產。

檢方發現，2013年4月18日起至2017年10月3日止，2人指示不知情的董事會秘書、出納組組長上簽呈請求發放2人「公關費」，邱希庚批准後，下屬將此不實事項填入轉帳傳票，續經2人於轉帳傳票上核決，邱希庚復指示下屬將核決之「公關費」購買等值郵政禮券，購買郵政禮券的證明即做為核銷「公關費」之單據，購得郵政禮券則交予邱希庚，邱扣除自己的部份後，再將其他禮券換成現金，交給孫玦新，這段期間孫玦新、邱希庚分別取得66萬、96萬元。

此外2014年至2017年間，邱希庚也手寫上簽呈加入董事長及總經理各領取獎金金額之批示，並以「交際費」或「其他費用」報帳，用同樣的方式，購買郵政禮券後核銷，2人各得到670萬5000元。

檢方認為，孫玦新、邱希庚、郭姓財務經理、宋姓會計組長，涉嫌違反《證券交易法》第171條第1項3款之已發行有價證券公司之董事意圖為自己不法利益而侵占公司資產達500萬元罪嫌、商業會計法第71條第1款明知不實事項而填載會計憑證及記入帳冊罪嫌，經檢察官偵查終結，提起公訴。

(中時 )