由內政部、外交部、大陸委員會、法務部、財政部關務署及海洋委員會海巡署等六大部會共同主辦的「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪研討會」，於4日及5日在台北萬豪酒店舉行。

總統蔡英文今在開幕儀式到場致詞，毒品問題是國際社會共同的挑戰，希望能與各國執法單位、專家進行交流，找出因應的對策。此次研討會除邀請國際警察首長協會(IACP)會長Paul cell 、國際女警協會第二副會長Dr. Leah Mofomme多國警政首長專程來台擔任嘉賓外，計有30多個國家、100多名外賓與會，國內來賓則有駐華使節代表與內政、外交、法務、關務、海巡、警政、警大、中正大學等政府及學術部門的專家學者參與研討。

本次國際會議國內外與會來賓約350餘人，是繼去年成功辦理打詐國際研討會後，再度以打擊跨境毒品犯罪為主題，展現我國與世界各國合作打擊毒品犯罪之決心與力度。

研討會邀來自學界及實務界學有專精的官員、專家與學者擔任主持人、講者及與談人，就專長領域提出專題報告、案例解析及經驗分享。分由偵查、司法及國際合作等3個面向，以5個主題進行專題探討：

偵查方面針對「毒品犯罪趨勢及挑戰」、「毒品犯罪偵查策略」及「打擊跨境犯罪之新興國際合作模式」等專題討論。

司法方面強調「共同打擊跨境犯罪與司法互助」功能，並深入探討跨國防制策略等議題。

國際合作方面就「國際執法組織合作打擊跨境犯罪之挑戰及機會」進行交流。

(中時 )