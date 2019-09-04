「密集宣布的一系列擴大開放舉措，彰顯了中國即使面對不斷升級的中美貿易戰，仍加大力度推進對外開放進程的決心」「北京在向包括鄰國在內的其他國家發出信號：中國對商業是開放的」……中共黨媒《人民日報》國際欄目「鐘聲」今天指出，近期大陸密集出台擴大開放新舉措，引起國際社會廣泛關注。在陸美經貿摩擦背景下，大陸以不斷擴大開放的確定性應對來自外部環境的不確定性，為維護自由貿易、建設開放型世界經濟貢獻大陸智慧和方案。

文章稱，近一個月以來，大陸擴大開放的足音更加鏗鏘有力。深圳邁開建設中國特色社會主義先行示範區的步伐；上海啟動自貿區臨港新片區建設；山東、江蘇、廣西、河北、雲南、黑龍江6省區的6個新設自由貿易試驗區正式揭牌；大陸中央財經委員會第五次會議強調在開放合作中形成更強創新力、更高附加值的產業鏈；國務院推出加快發展流通促進商業消費的「組合拳」……拓展發展空間，釋放發展潛力，彰顯大陸進一步同世界共用機遇的決心。

文章說，大陸經濟向世界敞開懷抱，得到廣泛積極回應。陸商務部公布的資料顯示，今年前7個月，大陸新設外商投資企業超2.4萬家，實際使用外資金額5300多億元人民幣，同比增長7.3％。德國、韓國、日本、荷蘭對陸投資分別增長72.4％、69.7％、12.6％、14.3％，歐盟對陸實際投入外資金額同比增長18.3％；「一帶一路」沿線國家對陸實際投入外資金額同比增長5％……實實在在的資料表明，國際社會信任支援大陸擴大開放，願意繼續與大陸攜手前進。美國《大西洋月刊》網站文章感慨，美國政府「不斷地將世界其他地區推開，推向中國一邊」。

文章強調，改革開放是決定當代中國命運的關鍵一招。大陸堅定不移擴大開放，持續深化同世界各國的合作共贏。這樣的大國胸懷，彰顯堅定維護發展權益的信心和決心。展望未來，無論國際環境如何風雲變幻，大陸以自己的節奏推動更高水準開放的腳步不會停滯，大陸推動建設開放型世界經濟的腳步不會停滯。

(中時 )