葉姓跆拳道教練，因利用少女學員對他的崇拜，自2016年起誘拐2名少女同時交往，2女分別在他執教的道館、摩鐵、租屋處多次發生性關係，騙少女事後避孕藥、要求傳裸照，甚至要1名少女偷拍母親不雅照片。台北地檢署今依妨害性自主、兒少性剝削條例起訴葉男。

檢方調查，葉男是在北市某跆拳道道館執教，案發後已離職。

據了解，本案是緣於有父母發現16歲的女兒突然間性情大變，會亂發脾氣，查看手機發現女兒竟然從13歲的時候開始，就與葉男交往，對方騙少女吃事後避孕藥、要求傳不雅照片，甚至要少女偷拍母親不雅照片，父母氣得提告。檢方查出有2人被害，葉男同時與2少女交往，2少女不知葉劈腿。

檢方調查，葉男自2016年6月起至今年2月止，利用教拳機會，與13歲少女交往，利用少女放學到道館學拳、或假日時間，在道館、摩鐵、租屋處發生8次性關係、猥褻5次。少女15歲時又與葉男發生4次性關係。

葉男還騙少女吃事後避孕藥，利用少女對他愛慕，要求傳不雅照片，甚至要少女偷拍母親不雅照片，宣稱看母親的身形才知道少女以後大概怎麼樣，只能靠少女偷拍。

此外，葉男自2018年11月至今年3月，另與1名15歲少女交往，2人發生4次性關係。

據了解，少女父母得知此事，一度找上教練理論，葉男曾道歉宣稱不會再和少女聯絡，卻私底下偷偷拿電話卡給其他學員，要求轉交給少女繼續聯繫。

少女父母報案後，少女對於與葉男發生性關係一事輕描淡寫，檢警是依據雙方LINE親暱對話內容，認定葉男與2少女分別發生12次、4次性關係，今依妨害性自主、兒少性剝削條例起訴葉男。

(中時 )