39歲簡姓男子在8月26日3時許，帶著6歲兒子前往住家附近的新北市烏來區福山里卡拉模基橋下戲水，由於河水湍急，男童在簡男轉頭不注意下遭到河水沖走，警消獲報全力搜救9天，4日上午10時許在落水處附近北107縣道15.7K處的小石縫中處尋獲男童遺體，家屬正趕往現場了解中。

消防人員及族人將簡姓男童遺體運上岸。（新北市消防局提供／陳俊雄新北市傳真）

今(4)日尋獲烏來6歲男童遺體。

由於男童的胞姊去年也在當地戲水遭水沖走，並在4天後尋獲遺體，男童失蹤後令家屬心急如焚，連續二年失去至親的簡姓男子，甚至多次不顧救難人員勸阻，試圖想要下水尋找兒子下落。

原本一度傳出在男童水附近的14.5K處發現疑似男童蹤影，但警消獲報前往搜救，並無所獲，今日上午由於溪水漸退，警消人員在男童落水的卡拉模基橋下附近的北107縣道15.7K處尋獲一具遺體，初步確認為溺水的簡姓男童。

巧合的是，事發不久男童的姑姑曾來到搜救指揮站，聲稱夢到男童卡在北107縣道15.5K的大石下，警消也曾下潛搜索，但當時並無所獲，今日上午警消趁著水勢已退在男童落水處，在當初搜索疑似男童蹤影不遠處的15.7K的小石縫中，尋獲男童遺體，當初家屬所言竟然一語成讖，也讓所有人都悲痛不已，目前男童父親也正趕往確認遺體身分。

(中時 )