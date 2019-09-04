兼具外型與演技的女神陳孝萱，2005年與王牌製作人詹仁雄結婚， 婚後生了一子「鐵弟」，然夫妻情僅維持2年就告終，之後孩子跟著陳孝萱生活，她至今當了單親媽12年，詹仁雄則於2016年再婚小自己16歲的OL「小Mei」並生了一女，然他從未忘記當爸的責任，甚至現在鐵弟要到英國當小留學生，一年上百萬學費也由詹仁雄扛下。

據《鏡週刊》報導，陳孝萱、詹仁雄離婚12年，夫妻倆雖分開，但對兒子鐵弟的愛與照顧並未疏忽，詹仁雄甚至離婚後持續扛起鐵弟的生活費、教育費，如今孩子將上中學，鐵弟向來在學業上表現得很好，據傳主要因為陳孝萱望子成龍，所以選擇讓他到英國念私立貴族中學，學費一年要價250萬，這爸爸詹仁雄也樂意負擔，全力金援。

事實上詹仁雄如今不但有了新家庭，還剛在澳洲置產，現在還得負擔兒子的高昂留學費用，因此只能努力賺錢，目前準備開錄台灣最大女團選秀節目，預計找楊丞琳、潘瑋柏助陣，至於跟鐵弟的相處情況，據悉父子每個周末都會團聚，如今鐵弟要遠赴英國念書，想必詹仁雄相當不捨，但為了孩子將來，只能支持並支援到底。

(中時電子報)