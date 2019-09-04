民進黨立委陳明文之子陳政廷昨天在高鐵上遺失300萬，陳自稱是要拿去菲律賓開珍奶店用，但外界仍質疑300萬現金的來源。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，陳明文申報的現金存款只有約240萬，根本不足3百萬，「這筆現金到底怎麼來的？」
黃子哲調查陳明文的申報紀錄，陳明文夫婦雖財力相當雄厚，但陳明文申報的現金存款只有約240萬，根本不足3百萬。雖尚有其他1260多萬存款是存在太太廖素惠名下，但其中有1千萬是遠景投資公司的錢，應不宜動用。所以，要一次動用高達3百萬現金，恐怕要處理其土地、建物、股票、或保險。究竟這筆現款怎麼來的？
且陳政廷說要去菲律賓創業，這筆錢除了買原物料及設備外，還要拿來做外幣開戶的費用。黃子哲質疑，一般外幣開戶多是用「美元」，而廖素惠明明有2萬6千多美元的外幣存款，為何沒提出來用，而是給新台幣？
黃子哲調查，廖素惠共計有3千8萬多萬的事業投資，陳政廷在其中的安邑國際開發公司（資本額3千萬），是擁有5,000股（1／6）的監事；在遠景投資公司（資本額1千萬）中，則是有200,000股(1／5)的董事。算起來，陳政廷的財力應該不錯，區區3百萬有必要向父母伸手要嗎？
黃子哲說，陳明文不僅是蔡英文總統的輔選大將，自己也在嘉義參選立委，此際拿著大筆現鈔東奔西跑的，陳明文本人迄今也沒有出來解釋，其實更會啟人疑竇。要是一般人，可能早就被警方懷疑是車手了。
黃子哲表示，尤其在敏感的選戰時刻，陳明文實在有必要誠實且清楚對社會大眾交說清楚講明白，否則遺留一團迷霧，對陳明文、對民進黨、對蔡英文總統、甚至是對司法，都是挑戰與傷害。
記者嘗試聯繫陳明文本人，但找不到人回應。打電話到陳明文立法院辦公室，都轉傳真機。陳明文服務處則回應，不知道陳明文人在哪也不知道此事。
(中時 )
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