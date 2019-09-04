民進黨立委陳明文傳出在高鐵列車上遺失給兒子陳政廷在菲律賓投資珍奶生意的300萬元現金，圖為陳明文支持兒子陳政廷將台灣珍奶打進菲律賓市場。（陳明文辦公室提供／張亦惠嘉縣傳真）

民進黨立委陳明文之子陳政廷昨天在高鐵上遺失300萬，陳自稱是要拿去菲律賓開珍奶店用，但外界仍質疑300萬現金的來源。國民黨文傳會副主委黃子哲指出，陳明文申報的現金存款只有約240萬，根本不足3百萬，「這筆現金到底怎麼來的？」

黃子哲調查陳明文的申報紀錄，陳明文夫婦雖財力相當雄厚，但陳明文申報的現金存款只有約240萬，根本不足3百萬。雖尚有其他1260多萬存款是存在太太廖素惠名下，但其中有1千萬是遠景投資公司的錢，應不宜動用。所以，要一次動用高達3百萬現金，恐怕要處理其土地、建物、股票、或保險。究竟這筆現款怎麼來的？

且陳政廷說要去菲律賓創業，這筆錢除了買原物料及設備外，還要拿來做外幣開戶的費用。黃子哲質疑，一般外幣開戶多是用「美元」，而廖素惠明明有2萬6千多美元的外幣存款，為何沒提出來用，而是給新台幣？

黃子哲調查，廖素惠共計有3千8萬多萬的事業投資，陳政廷在其中的安邑國際開發公司（資本額3千萬），是擁有5,000股（1／6）的監事；在遠景投資公司（資本額1千萬）中，則是有200,000股(1／5)的董事。算起來，陳政廷的財力應該不錯，區區3百萬有必要向父母伸手要嗎？

黃子哲說，陳明文不僅是蔡英文總統的輔選大將，自己也在嘉義參選立委，此際拿著大筆現鈔東奔西跑的，陳明文本人迄今也沒有出來解釋，其實更會啟人疑竇。要是一般人，可能早就被警方懷疑是車手了。

黃子哲表示，尤其在敏感的選戰時刻，陳明文實在有必要誠實且清楚對社會大眾交說清楚講明白，否則遺留一團迷霧，對陳明文、對民進黨、對蔡英文總統、甚至是對司法，都是挑戰與傷害。

記者嘗試聯繫陳明文本人，但找不到人回應。打電話到陳明文立法院辦公室，都轉傳真機。陳明文服務處則回應，不知道陳明文人在哪也不知道此事。

(中時 )