台中市李姓女子日前將機車停在紅線準備騎離，但後方1輛休旅車擋住出入，不斷挪動車頭、移動車身，並撞倒另1輛機車，李女見狀趕緊離去，有民眾發現報案，根據路邊監視器畫面，警方依違反道路交通處罰條例將涉嫌肇逃的李女開罰。

機車遭人撞倒的31歲李姓車主表示，機車暫停在復興路三段下車辦事情，幾分鐘後準備騎車時發現後照鏡視角偏移，接著發現機車前車殼受損，懷疑自己剛買沒多久的愛車遭人碰撞，李姓車主不甘受損，見到此狀況立即報警處理。

涉嫌肇逃的21歲李女到案時稱，自己當時欲從事故地點前要倒車，倒車過程中不慎撞倒1輛機車，她立即將機車扶起，發現該車沒有損傷，於是沒有報警，也未留下聯絡方式，直接將機車騎走等語。

交通分隊長蔡興邦表示，李姓駕駛因故擦撞上機車，事故後沒有依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，李姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸之行為將會依規定舉發。

(中時 )