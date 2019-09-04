香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉一行三人，昨拜會民進黨以及時代力量立法院黨團。國民黨立委林奕華今開記者會提醒黃之鋒以及所有關心反送中事件的國人或香港人，「別被民進黨給騙了！」「昨日熱比婭，必是明日黃之鋒！」

林奕華指出，馬英九執政時代，民進黨一再抨擊國民黨不敢讓維吾爾運動人士熱比婭女士來台訪問。但2017年換成民進黨蔡英文總統執政，受台聯邀請來台訪問的熱比婭女士，竟然也被民進黨政府拒絕入境。林奕華提醒黃之鋒應引以為鑒！「昨日熱比婭，必是明日黃之鋒」！

林奕華表示，她8月21日就向陸委會詢問，有關港澳人民因政治因素向我國請求必要援助之措施。但陸委會實問虛答，一切推給無具體個案，來掩飾政府「完全沒有準備」的事實。反送中事件延燒至今，陸委會仍沒有針對香港政治現況，制定出因政治因素緊急援助之相關規定。與行政院長蘇貞昌所謂的「目前法律機制已完備」說法，有不小的落差。

林奕華也呼籲民進黨，即便是為了總統大選的勝選，政治也不應該違反人性。蔡英文總統一邊因為反送中事件，撿到槍、撿到砲進而獲取廣大的政治利益，另一方面也應責成相關單位在港澳關係條例施行細則內，法制化援助標準及所有規定。

林奕華表示，包含援助辦法、裁量標準、准駁時間、人數有無上限等，政府都應該利用官方文件白紙黑字清楚載明，實實在在的給予港澳人士必要的援助保障。否則，若有港澳人士誤信民進黨政府，到頭卻發現是一場空，豈不是有損中華民國的國際形象？

(中時 )