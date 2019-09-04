國民黨總統參選人韓國瑜8日將在新北市舉辦造勢，新北市長侯友宜4日再被問到會不會出席，他強調，對活動流程不清楚，當天市政行程從早上8時一直到晚上11、12點，一切以市政為優先；被問到底會不會去，侯直言「一定會去市政行程」，選舉過程中，還是要有靜下心努力做事的人，台灣才會往前走。

國民黨及韓國瑜陣營8日將在新北市舉辦造勢大會，因場地三重幸福水漾公園腹地廣大，主辦單位希望至少能號召10萬人到場，也是韓在黨內初選過關後，第一場大造勢，現場也將開放100個攤位供業者抽籤，再創國瑜夜市盛況。

新北市長侯友宜當天會不會出席，成為各界矚目焦點，侯友宜今日市政會議後表示，他當天行程很滿，他當天從早上8時跑到晚上12時，他對韓國瑜造勢活動時間不太清楚，如果與時間衝突，他還是以市政為最大優先。

被問到會不會幫韓國瑜，侯友宜說，他現在是市長，市民需要的是曾承諾他們要做事的市長，他現在是在兌現對400萬市民的工作態度，他永遠心繫新北。

不少新北市立委參選人希望侯友宜擔任母雞，侯仍強調，他還是以市政為最大優先，參選人把選舉做好，他把市政角色做好，就是直接、間接力量的擴大，選舉過程中還是要有靜下心努力做事的人，台灣才會往前走，如果每一個人都在拚選舉，角色容易被誤解，要拚選舉的就拚選舉，「我還是要拚市長」。

被說最支持韓國瑜，侯友宜強調，別人想法說法、做法他都尊重，沒有其他評論意見。

(中時 )