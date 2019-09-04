臺中吳姓計程車司機去年開車行經一處公車站，他向一名身心障礙女子以不用收取車資招攬搭車，然後將她載到偏僻處性侵，犯後他還要求對方隔天「再來一次」，最高法院維持歷審判決，斥責吳男犯後態度惡劣，依加重性侵罪將他重判8年6月確定。

去年9月4日下午吳男開計程車行經臺中市惠中路時，他看到等公車的被害女子外表異於常人，認有機可乘，竟佯稱可免費載她回家，將她誘騙上車後，載到高速公路涵洞附近，強脫她的衣物加以性侵。

吳男犯後還強行取得被害人的手機號碼，還告知她明天下班要再來，她返家後因母親查覺有異，經詢問後才始知她遭性侵，於是向警方報案，隔天吳男「果然」在公車站牌附近等侯她，遭警方逮捕。

吳男否認犯行，辯稱沒有用強暴、脅迫、恐嚇等方式強迫被害人，但法官不採信；歷審痛斥吳男破壞女性民眾對於搭乘計程車安全的信賴，且他性侵後食髓知味，犯後態度惡劣，將他判刑8年半，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時 )