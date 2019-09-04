國民黨團召開記者會。(國民黨團提供)

國民黨立法院黨團召開記者會表示，為了協助青年創業，近期內國民將在立法院提出「青年創意創業創富執行條例」。黨團總召曾銘宗指出，依照世界經濟論壇公布的2018年全球競爭力報告，台灣創新能力亞洲最強、世界第四，但是台灣年輕人雖有很多創意，參加世界的創意比賽得到很多大獎，得獎回來後很多創意束之高閣， 政府沒有協助他們轉化為創業，沒有讓他們為國家做出更大貢獻，因此提案修法。至於資金來源問題，藍委賴士葆表示，國民黨重新執政後會重新檢視原本的前瞻計畫，把不需要的刪掉，將錢拿來協助年輕人創業。

曾銘宗說明，在本案當中提出八大推動策略，包括設立1千億元的創業基金、設立5千多億元的青年創業專案貸款，建置青年創業輔導機構、輔導青年創業上市上櫃、建置青年創意創業園區空間、開放創新事業實驗試辦排除現行法規適用、建置時間銀行機制儲存發放社會參與時數塑造社會關懷、舉辦博覽會與國家創意大賽。政策目標希望為青年找出路，為國家留人才，因為如今很多青年選擇到海外工作了。

賴士葆指出台灣每年創新專利數世界第四，但這些創新能否轉為經濟價值？答案是否定的，不然為什麼台灣年輕人普遍低薪？所以政府要成立基金幫助年輕人創業，創業風險高，一般來講成功機率非常低，如何透過政府與社會力量幫助年輕人圓夢，是政府責無旁貸要做的事情，讓台灣變成創新島，解決年輕人低薪，光靠提高基本工資不夠，要開創創業環境。

藍委費鴻泰舉例，美國矽谷舊金山有許多尋夢的年輕人在那創業成功；以色列也是政府傾全部之力協助年輕人創業研發走向世界而成功的；在大陸，北京中關村與整個深圳也朝這個方向做且已經有很好的成績，給年輕人機會就是給國家機會未來，呼籲民進黨不要為了一己之私，能夠花點時間看看這個幫助年輕人的好法案。

國民黨團副書記長林麗蟬指出，年輕人是國家的棟樑，但國家為年輕人做什麼了嗎？年輕人也需要國家支持，本次推出的條例有急迫性，希望蔡政府在立法院新會期能支持國民黨提出的法案。

(中時 )