根據《紐約每日新聞》報導，籃網21歲二年級生庫羅斯因為6月27日家暴女友的案件遭到警方逮捕，而且沒有獲得保釋。球團在得知消息後表示，球隊會嚴重看待這件事情，但案情已進入司法審訊，將不會表達任何看法。

庫羅斯是2018年選秀會第二輪第40順位加盟籃網，上賽季打了63場比賽，場均8.3分、3.9籃板，季後賽打了4場，場均6.3分、5籃板，去年12月22日與溜馬之戰攻下24分，寫下個人新高紀錄。

場上有出色表現的庫羅斯，沒想到場下卻是脾氣相當暴躁的人，6月27日與女友吵架後不但拿刀揚言自殺，緊接著又掐著女友的脖子，導致女友差點窒息，隨後搧了女友兩巴掌，咬破對方嘴唇，還打傷了女友肋骨。

檢察官Wilfredo Cotto表示，該位女子自稱當下呼吸困難，左手、肋骨以及臉部都有瘀傷。庫羅斯被指控三級傷害罪，法官下了禁制令，庫羅斯不得接近女友，10月21日將開庭。

籃網發表聲明，球團正在收集更多資訊，案件目前進入偵查階段，球團不會有進一步的公開言論。

(中時電子報)