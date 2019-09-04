股市聞人「財隆林」、「國際大通投顧」董事長林進隆被控結合股市作手徐炳清組成炒股集團，於2017年炒作上櫃企業和椿科技股價，不法獲利5、6000萬元，台北地檢署今依違反證交法起訴林、徐及炒股集團成員、丙墊金主共10人。

據指出，林進隆曾是股市名嘴，人稱「財隆林」，過去因炒作新燕而成名。由政府加強取締股友社，林轉型成立大通投顧，在有線電視上解盤開講，大通投顧鼎盛時期旗下有多等紅牌分析師，一度號稱全台最大投顧公司。另涉案的徐炳清則是股市作手，曾涉炒作和旺案被檢調偵辦。

檢調懷疑，林進隆找來作手徐炳清謀議，以相對成交方式，操縱和椿股價，讓林高價出脫，獲利5、6000萬元。

調查局北機站去年8月搜索6處地點，約談林進隆10多人，北檢複訊後依違反證交法諭令林200萬元交保。去年10月，北機站為了日後追繳林的犯罪所得，針對林在北市松山區的多處房產，向法院聲請扣押獲准。

林進隆日前以扣押命令，已影響其信用及事業資金調度，聲請以7955萬711元作為擔保金，撤銷扣押命令。法官經詢問承辦檢察官意見後，裁准林男聲請。

北檢認定，林、徐等人涉嫌炒股，今依違反證交法起訴。

(中時 )