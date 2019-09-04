外界頻傳「換瑜」說，國民黨中央昨天決定提告，國民黨主席吳敦義昨天晚上也南下高雄參加勝選團結大會，與高雄市長韓國瑜相擁破除「換瑜」傳聞。對此，前立法院長王金平今天受訪時說，「這非常好啊！該盡一切努力，希望國民黨最後能夠在這場戰局中翻轉。」

對於吳韓相擁破傳言，王金平說，這是黨主席該努力的地方，也是該呈現出來的風度跟氣度。「這非常好啊！該盡一切努力，那麼希望國民黨最後能夠在這場戰局中翻轉。」

媒體詢問這樣的舉動是不是就等於傳言被不攻自破了？王金平則笑答，「當然就把它認為是不攻自破的一個說法嘛！希望國民黨也能夠真正團結。」

此外，對於組大聯盟的進展如何？王則表示，這是民間關心台灣生存發展的人士的建議，他們認為現在兩大黨都不值得他們信賴跟一個期待，所以他們期待有一個大聯盟的一個產生，希望這是順天應人、應運而生的一個組織，那如果能夠這樣的話，以捍衛中華民國、維護台灣主權為主旨來進行籌組，這個組織到現在為止還沒有進行內部的一個整合，或者是一個談論，所以這是民間關心台灣的人士所建議的事情。

至於會不會見親民黨主席宋楚瑜，王金平說，「還沒有、還沒有，必要的時候我們再見面。」

(中時 )