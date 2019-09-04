陸豬價8月下旬狂飆逾10％ 11:392019/09/04 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家統計局4日披露對24個省（區、市）流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測結果。2019年8月下旬與8月中旬相比，19種產品價格上漲，24種下降，7種持平。其中，生豬（外三元）漲幅最大，達到10.7％，其次為花生（油料花生米）上漲5.5％和豆粕（粗蛋白含量≥43％）上漲3.5％。 跌幅較大的則為硫酸（98％）和甲醇（優等品），分別下降13.4％和5.7％。 (旺報 ) #豬價 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸豬價高飆 廣西南寧實施限價限量 18:412019/09/01 財經 陸豬價狂漲 國務院：推出支持生豬生產政策 09:562019/09/03 兩岸 陸豬價暴漲 巴西成最大受益國 04:092019/09/04 焦點新聞 陸豬隻行情飆 仔豬價年增翻倍 04:092019/09/04 焦點新聞 陸豬價8月下旬上漲10.7% 11:392019/09/04 財經 兩岸熱門新聞 習近平：該鬥爭就要鬥爭 包括港澳台工作 - 兩岸 陸媒駁龍應台：為何只見雞蛋不見燃燒彈？ - 兩岸 中國主播劉欣赴美上節目 對談中美貿易和香港問題 - 兩岸 從瓦良格號起步 雙航母展國力 - 焦點新聞 - 旺報 針對香港局勢動盪 陸港澳辦提三點意見 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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