大陸國家統計局4日披露對24個省（區、市）流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測結果。2019年8月下旬與8月中旬相比，19種產品價格上漲，24種下降，7種持平。其中，生豬（外三元）漲幅最大，達到10.7％，其次為花生（油料花生米）上漲5.5％和豆粕（粗蛋白含量≥43％）上漲3.5％。

跌幅較大的則為硫酸（98％）和甲醇（優等品），分別下降13.4％和5.7％。

(旺報 )