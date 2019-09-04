日本首相安倍晉三4日下午將出發赴俄羅斯出席東方經濟論壇，5日與俄羅斯總統普丁舉行會談。有關北方領土問題的談判，俄羅斯方面態度強硬，俄高官透露，談判難有進展。

安倍此次將與普丁進行第27次的日俄高峰會談，預計將針對包括北方領土問題在內的《和平條約》洽簽及北韓情勢等交換意見。

有關北方領土問題，今年6月兩人在前次的高峰會談中達成將推進談判的共識，但俄羅斯方面強硬主張，日本應認可第2次世界大戰的結果，日本所謂的「北方四島」在2戰後已成為俄羅斯的領土。

日本政府主張「北方四島」為日本固有的領土，位於俄羅斯和日本北海道之間的齒舞、色丹、國後和擇捉4個小島，2戰前原是日本的領土，2戰末期被俄羅斯占領，戰爭結束後就一直由俄方實際統治，日本一再要求俄羅斯歸還北方4島但俄方不予理會。

這次的安普會可望討論日俄在北方四島進行共同經濟活動的具體計畫。兩國是否能藉由經濟合作尋求領土問題的解決是關注的焦點。

安倍此行還計劃與出席論壇的印度總理莫迪、蒙古總統哈勒特馬·巴特圖勒嘎個別會談，以確認在北韓無核化、解決北韓綁架問題上合作。

NHK報導，俄羅斯外交部高官5日針對日韓洽簽和平條約之事表示，由於雙方在領土問題上有很大的隔閡，需要花時間協商，故這次的峰會恐難期待能有所進展。

(中時電子報)