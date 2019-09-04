高雄市長韓國瑜自從獲得國民黨提名參選2020總統大選後，黑韓謠言不斷，連韓國瑜本人都不滿表示，現今台灣最蓬勃發展的產業「黑韓產業鏈」；對此，有位來自高雄的韓粉相當不滿，call in到名嘴黃暐瀚主持的廣播節目表示，去年韓國瑜是「一人救全黨」，如今國民黨卻是「全黨害一人」！

來自高雄的鄭姓女韓粉call in到節目中表示，她過去都沒有投過國民黨，是高雄的「資深綠粉」，但去年大選在韓國瑜身上看到了希望，認為韓可以改變高雄，而至今她認為韓在高雄也做得相當好，市容包括空氣、登革熱的防治都有改善，對於綠營如今為止的黑韓作為感到相當不滿，但對於國民黨的作為更加不滿，站在那邊不說話、不幫韓讚聲，根本就是在害韓！

鄭姓韓粉呼籲其她韓粉，現在的新聞、媒體都不要看，因為大家都相信、知道那些都不是真的，只要1月11日出門投下那神聖的一票，那就夠了；黃暐瀚問她，如果韓國瑜成為總統，會有甚麼樣的改變？她回答：「韓願意做事，不會讓那些親信上來、站這些缺，撈好料的。」

(中時電子報)