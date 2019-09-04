蔡英文總統上午出席「2019國際警察合作論壇—打擊跨境毒品犯罪研討會」，會後接受媒體訪問時表示，非常支持及關心港人追求自由民主訴求，但不會介入，若港人需要台灣人道協助，現行法律已經提供基礎，在必要的時候會對香港人民提供協助。

外傳索羅門將和大陸建交，蔡英文表示，所羅門的情況外交單位都有掌握，目前雙方交往跟互動都正常。

對於郭台銘是否參選，蔡英文表示，這是國民黨的事情，不論是國民黨是一組、多組參選，她還是按照自己的計劃進行所有競選步驟和活動，她上任後有很多政策改善台灣經濟體質和結構，所以在美中貿易戰，台灣可以有效的因應，過去的努力現在已有成果。而郭台銘所說的，就是政府現在大力推行的政策，郭是否應該考慮加碼實質投資台灣。

蔡英文指出，做為政治人物總是會被批評，會被質疑，面對批評質疑，要想辦法釋疑釐清，若是不合理或過度，還有司法機關可幫忙，台灣是民主社會，所有政治人物面臨選舉都一樣，不會有所差別。

(中時 )