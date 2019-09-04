美國之音今天報導，大陸就美國新一輪關稅措施向世界貿易組織提起訴訟。一些貿易專家認為，大陸此舉象徵意義大於實質。

大陸商務部9月2日宣布，就美國針對大陸商品的新一輪關稅向世貿組織提起訴訟。美國1日開始對包括服裝、鞋子在內的大陸商品加徵15％的關稅，大陸也對美國回以關稅報復，對農產品和原油等加徵關稅。

大陸沒有公布此次訴訟的具體內容，但是表示，訴訟針對的是美國對陸價值3000億美元商品的加徵關稅措施，並稱這些措施嚴重違背陸美兩國元首大阪會晤共識。大陸商務部在聲明中說，大陸將根據世貿規則捍衛自身權利，維護國際多邊體制。

這是北京在世貿組織就美國總統川普對陸關稅政策發起的第三次司法挑戰。

川普政府表示，對大陸商品加徵關稅，是為了懲罰大陸不公平的貿易做法。但是大陸認為，這些問題應當訴諸貿易爭端解決機制，而非採取單邊行動。

一些貿易專家說，大陸有可能在這場訴訟中占上風，因為世貿組織規則只允許涉及國家安全等問題時可採取單邊行動。但是他們指出，目前世貿爭端解決機制並不能解決問題。

美國之音報導，彼得森國際經濟研究所貿易專家哈里．哈夫鮑爾（Gary Hufbauer）說：「需要設立一個專家小組聽取案件，但是找小組成員需要時間，等他們給出裁決就要2020年了。到那時候，都不知道還有沒有上訴機構，因為上訴機構在今年12月20日左右可能會因所需法官數量不足而無法工作，這樣就沒辦法確認或糾正專家小組的裁決。沒有上訴機構的話，裁決沒有任何效力。」

世貿組織規定，上訴至上訴機構的案件裁決都需要有至少3名法官簽署，但是WTO的這個最高裁決機構現在面臨危機。華府拒絕啟動上訴機構法官候選人甄選程序來填補法官席位的空缺。如果到今年底前不能任命新法官，上訴機構就會只剩1名法官，無法運作。

「由於上訴得不到結果，這就意味著中國無法真正勝訴。」 戰略與國際研究中心的國際貿易問題專家威廉·萊因施（William Reinsch）對美國之音說，「問題得不到解決。」

但是萊因施指出，大陸這麼做是在試圖向世界展示，他們是遵守國際貿易規則的一方，美國是不遵守規則的一方。

(中時 )