高鐵昨有民眾撿到一個未上鎖的登機箱，查看後發現箱內竟有300萬元的現金，高鐵依規定流程追查，發現失主是民進黨立委陳明文，引起各界關注！對此，名嘴羅友志「用飛機運菸會被抓、高鐵運錢會丟掉」兩句話諷刺民進黨，網友也回應「顏色對，運黃金都可」。

高鐵昨被發現一只裝有300萬現金的行李箱，竟是遺失的，陳明文之子陳政廷出面解釋，是父親要給他去菲律賓開設珍奶店創業之用。陳政廷透過陳明文服務處發表聲明指出，這兩年他前往菲律賓當地台商工作，他父親到菲律賓探視時，他們逛街感受到台灣珍奶可打進菲律賓市場，討論後父親決定讓他投資，支持他在菲律賓開台灣珍珠奶茶店，讓台灣珍奶南進。他說，遺失的現金是這幾天他回台灣時，請爸爸向媽媽拿的，300萬現金是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶的費用。

對此，名嘴羅友志在臉書寫下「飛機運菸會被抓、高鐵運錢會丟掉」兩句話諷刺民進黨，並諷刺怎麼能不感恩台灣、讚歎民進黨？

網友紛紛表示「顏色對，運黃金都可」、「只有下架民X黨，這些案件才能得以解決」、「瞎到爆炸」、「會轉彎真好」、「這就是他們的台灣價值」、「民進黨執政什麼事都有，什麼事都不奇怪」、「300萬都可以弄掉還不上鎖！這是不是錢多到不在乎的心態」。

(中時電子報)