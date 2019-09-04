民進黨立委陳明文昨在高鐵遺失300萬元的行李箱，陳明文次子陳政廷雖澄清錢是父親給他去菲律賓開珍奶手搖店的費用，但由於陳明文親帶300萬元現金趴趴走，仍引發外界高度關注，資深媒體人黃越宏質疑陳明文父子洗錢，卻以「父親給錢」作掩護，今早就到台北地檢署告發陳明文、陳政廷父子涉嫌洗錢。

陳明文昨天下午在高鐵上遺失1只裝有300萬現金的行李箱，事後順利找回，但由於陳為民進黨英系龍頭，外界質疑過程離奇。

雖然陳明文次子陳政廷立即澄清，指他打算去菲律賓經營珍奶手搖店，父親向母親拿錢，以行李箱裝錢後北上。父子倆中午用餐時，父親突想到錢忘在高鐵上，他趕去高鐵找，所幸錢有找回來。

陳政廷說，他沒有信用卡，在菲律賓亦沒有戶頭，300萬是用來付台灣廠商設備、原物料及外幣開戶費用，並非錢都拿去菲律賓，費用包含代辦申請菲律賓的公司設立，並且要做市場調查、採買煮茶設備。

(中時 )