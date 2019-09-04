台北市長柯文哲昨天接受專訪時脫口說出自己討厭外省人，遭質疑操弄省籍情結。他今宣稱「我是最沒有省籍對立的人」，但仍不諱言，家族氛圍就是不喜歡外省人，這對他來說是有影響。

柯文哲表示，自己是228家屬，家族氛圍就是不喜歡外省人，會講上一代的故事，後來他也常常講「我們有不同過去，但有共同現在，那到底我們要不要走向共同未來？」

柯文哲強調，自己是墨綠出身沒錯，但是當市長要服務所有人，而且也還好當過台大醫生，病人送到急診不會問是國民黨還是民進黨，還是都要看啊，用這種心態來處理市政就簡單多了，不管藍綠議員講得有道理，市府都幫忙做。

柯文哲不諱言，自己家族氛圍就是這樣。但都70年了，所有仇恨可以過去就過去，事實上，228爸爸每年時間到會哭，但像他兒子那天就不知道跑去哪玩，很遙遠，那對他來講，爸爸存在一天，對我來說就是有影響。

媒體追問，此舉是在搶綠營選票？柯文哲說，不要每次都是票不票，我態度是這樣，該怎麼做就怎麼做。

至於外界質疑此舉操弄省籍，柯文哲則回應，他已經是最沒有省籍對立的人了。不過今仍有網友流傳一張圖，諷刺柯文哲宣稱討厭外省人，但是2014年他的競選總幹事姚立明、現在力拱出馬選總統的鴻海創辦人郭台銘、與他交好的親民黨主席宋楚瑜等人，通通都是「討厭的外省人」。

(中時 )