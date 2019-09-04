雲林縣政府將台西「綠能專區」變更為「產業專區」，原本有意投資8億元的日商三井住友集團決定收點典禮手。交通部長林佳龍4日出席「風能訓練中心」揭牌時表示，發展離岸風電，地方政府是最大的受益者，期待地方政府以更高的行政效率，一起來推動離岸風電。

媒體詢問台中、彰化、雲林「綠地變藍天」後，風力發電推動不順利。交通部長佳龍表示，他擔任台中市長時，為促成市港合作，與交通部的港務公司成為夥伴關係，包括到日本招商三井outlet，也推動港區附近的土地利用、聯外交通及建立產業關聯性等。

林佳龍強調，發展離岸風電，地方政府是最大的受益者，以成立風能訓練中心為例，除引進龐大的投資，也帶來2萬人的就業機會，對於城市的產業、就業都非常的好，很期待地方政府以更高的行政效率，發揮夥伴關係，一起來推動，因為所有的建設、成果都會留在地方。

林佳龍也表示，全世界前15大的離岸風電風場，台灣就佔了7個，而且主要集中在中部。台中港本身就是一個很好的商港，整個週邊的產業關聯性、公共基礎設施都非常完備，所以我們組成台灣風能訓練中心，是一個跨國的台灣隊，未來在離岸風電上面打世界盃。

林佳龍說，風能訓練中心揭牌啟用，象徵一個新的里程碑，發展離岸風電，對於台灣能源未來轉型很重要，也藉此推動產業發展，尤其解決空汙的問題，可以說是一舉三得。

(中時 )