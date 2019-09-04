常忘東往西影響工作？小心成人注意力缺失症

新竹一名在園區工作的25歲鄭姓女子，因常常忘東忘西，導致每逢上班就感到焦慮，嚴重影響生活，日前向中國醫藥大學新竹附設醫院身心醫學科主任王明鈺求診，經診斷後，發現鄭女患有成人注意力缺失症，經過藥物相關治療，已大幅改善原有症狀，使工作更加順利、有自信。

王明鈺指出，鄭女求診時，提及她認為自己工作很用心、努力，卻常常沒辦法在時效內達成主管給予的指令，或是常常忘東忘西，讓她備感困擾，甚至一想到要上班，就十分焦慮，嚴重影響生活，因此求診期望能改善狀況。

王明鈺表示，經諮詢、問診並追溯到鄭女12歲前學習狀況時，發現她罹患成人注意力缺失症，而這項疾病的盛行率約有2至5％，在鄭女年幼時，就有容易發呆、分心的狀況，但因上課表現都安靜，讓師長容易忽略，反而到工作時才更顯明顯。

王明鈺也說，成人注意力缺失症要持續超過6個月，且在2個情境以上出現，並非單指工作才忘東忘西，或是數學課不專心等，而是在生活、學業、工作普遍出現問題，影響生活正常運作。在就診時，醫師會排除是否為其他疾病如癲癇、甲狀腺出問題等影響，在經一一排除後，即能確診。

王明鈺表示，成人注意力缺失症可透過藥物及非藥物治療，非藥物治療可視患者的自理能力如是否可透過鬧鐘提醒、行事曆記事改善等，若仍無法貫徹，恐會使用藥物，而以鄭女為例，她在接受藥物治療後，已有改善情形，出錯率降低，成就感也提升，不再害怕上班。

在診間，王明鈺說，也發生過家長帶著孩子就診求助，在問診時，卻意外發現爸爸或媽媽也出現相同的狀況而一起治療，而這項疾病在兒童的盛行率約5％，也不容小覷，經適當治療，即有機會改善，也提醒民眾注意自身狀況。

(中時 )