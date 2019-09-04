林煒（左）與劉灼梅常一起開直播推銷各種商品。（取材自林煒臉書）

林煒和龔慈恩一對兒女都遺傳父母基因。（取自微博）

花系列小生林煒和港星龔慈恩結婚20年，育有一對兒女，《鏡周刊》今報導他與女總裁劉灼梅當街摟抱接吻，他稍早認愛與劉灼梅交往3個多月，誇她個性開朗，「最主要是2個人可以有很多互動，生活在一起不是單向而已」。至於他和老婆龔慈恩已分居2年，只差辦理離婚手續，疑「不倫戀」新聞曝光後對離婚有影響？他淡定說不會，表示當初回來台灣也是龔慈恩鼓勵的。

龔慈恩90年代演出《雪山飛狐》，有「最美程靈素」之稱，後在張衛健版《西遊記》扮絕世觀音，仙氣模樣奠定她古裝女神封號，去年在《那年花開月正圓》中飾演婆婆角色又受矚目，美貌依舊。她當年因《雪山飛狐》和林煒定情，1999年低調在溫哥華結婚，不過在之前她曾有一段婚姻，和建築商人霍振華結婚1年多就發現對方有婚外情，毅然離婚。

龔慈恩和林煒婚後常相隔兩地，她在大陸拍戲，林煒在台灣，結婚20年來聚少離多。他今早說，2年前回台時，和龔慈恩及小孩都沒聯絡，「回來時就難過一次了，小孩永遠是我的小孩，我覺得沒什麼太大問題，主要就是生活一直不適應，我在香港不適合，她來台灣不適合，總需要一個人犧牲妥協，我想過我自己的生活，就不需要遷就對方，（和龔慈恩）彼此共識也是在這個點上」。

他2003年到2016年花時間在香港陪伴孩子，對孩子的大小事沒缺席過，「現在他們都念大學，需要我的地方不多，我來台灣是她（龔慈恩）我的，她覺得我花在香港時間夠多了，是該花時間經營自己了；以年齡來算，我50歲，她覺得我還可以為之後做更好安排，如果待在香港，再過10年60歲了，什麼也不用做，小孩大了，他們也可以理解」。

他提到，自己只有在台北工作、生活才是正常狀態，「我在沒工作的環境滿痛苦，我的朋友都在台北，雖然我在香港讀書，但畢業也沒聯絡，我19歲就來台就拍戲，她（龔）在香港，我無法說服她跟我一起來台灣，我用13年時間在香港生活，在香港都是接送小孩，她覺得我要找適合自己的地方」。他現在只差辦理離婚手續，與龔慈恩的財務一直獨立，香港房產雖是共同擁有，但他不計較，不會有分財產問題，「大家都追求自己生活，展望未來比較實際」。

他當初因打高爾夫球認識劉灼梅，和她是同年都50歲，確認過對方是單身，劉灼梅上一段婚姻沒有小孩。他現在的直播事業有劉灼梅幫忙，「拍到就拍到，不用閃躲，我回到自己舒服地方，我早就知道會有拍到的一天」。

他感慨說「2個人在家沒話說，那就不要生活了，一定要選適合自己的生活方式，所以我就回來台灣」。強調自己會在台灣終老，「沒有朋友這件事很辛苦，在香港生活會讓人瘋掉，沒有出口、沒有可以說話的人，以前接送小孩，現在小孩大了，彼此把手放開，對大家都好」。

(中時 )