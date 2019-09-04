前女F4團長劉樂妍，因常發表兩岸局勢言論引發爭議，更被封為「女版黃安」，近日返台的她在臉書PO文，到醫院做健康檢查時，為了保險能獲得理賠強迫醫生做大腸鏡檢查，因此得到10萬元保險理賠金，讓她自豪表示：「開心的像中了個小樂透」。

劉樂妍表示做完乳房超音波檢查，雖然診斷結果正常，但讓她很難過因為保了許多商業保險，但這輩子只要不死不生病，就要一直付錢，永遠沒有回本的那一天，因此某次去醫院便要求做大腸鏡檢查，原本醫生以沒有這麼年輕在做大腸鏡檢查為由拒做，後來跟醫生強調家族有大腸癌病史才獲准，檢查完後發現大腸有息肉立即切除，因此獲得１０萬台幣理賠金，讓她興奮表示：「開心的像中了個小樂透」。

劉樂妍臉書全文。（圖／劉樂妍臉書）

隨後她更表示：「這次怎麼檢查都很健康，我不過就想發筆小橫財，怎麼就那麼難呢」？對此網友則是相當不苟同，紛紛留言：「保險是為了賺錢?那祝你常生病」、「浪費醫療資源有什麼好驕傲」。

(中時電子報)