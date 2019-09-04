根據媒體民調，藍綠以及鴻海創辦人郭台銘三腳督民調，郭呈現下滑，台北市長柯文哲的支持者也無法轉移到郭，反而流向蔡英文總統。對此，柯文哲坦言選票要轉移確實不容易，他也說，香港反送中的狀態下，一天不解決，民進黨不是撿到槍，是撿到炮、撿到原子彈。

針對支持度下滑，柯文哲表示「我想郭台銘也還在思考」。他也說，如果（藍綠）一對一，所有政治評論家都認為蔡英文會贏，特別反送中狀態下，香港一天不解決，這個民進黨不是撿到槍，是撿到炮、撿到原子彈，當然老實講，大陸處理香港問題，還是不是處理得很好，我們持續關心、表達憂慮，希望儘快落幕。

至於自己的支持群眾無法轉移到郭台銘，柯文哲不諱言，一定的啊，哪有可能？他的票要移轉不容易，也許太有個人色彩、太鮮明，要移到任何候選人，過去幾次經驗很清楚，不容易。

那麼，郭柯王三方合作是否有變數？柯文哲僅說，哪有變數，就順其自然、積極努力，這樣就好。

(中時 )