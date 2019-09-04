律師葉慶元。(黃福其／攝)

黨產會主委林峯正日前向媒體表示，指明年大選若國民黨贏得過半數立委席次，黨產會將被關門，黨產清理會一切歸零；國民黨今天開記者會，砲轟指林公然說謊，涉嫌觸犯誹謗罪及違反選罷法，將儘速向法院提出自訴，另質疑黨產會與內政部相互唱和，一邊不准國民黨處理黨產，一邊卻拿政黨法準備砍人，最重在今年底將可撤銷國民黨，令人懷疑蔡政府的徐國勇、顧立雄、林峯正共同密謀消滅國民黨。

國民黨上午由行管會主委邱大展、文傳會主委程美華及葉慶元律師召開記者會。

行管會主委邱大展說，林峯正明知國民黨早在105年9月4日第19次全國代表大會，就決議黨產清理原則「除保留必要之辦公室及支付已退休黨工之退休金、現職人員之年資結算金，扣除負債後如有餘額將全數捐作公益」，而全代會是國民黨最高權力機構，如同公司股東大會，所作決議須遵照辦理，不因黨主席更迭或國民黨執政就隨意改變。相關會議資料及決議文件，都已提供黨產會，林峯正非常清楚，怎能說「國民黨立委若過半黨產清理將歸零」？

他說，政黨法在106年12月6日公布施行，第19條明訂政黨經費與收入來源為何，須在兩年內 (即108年12月6日前)補正完畢，屆期未補正，除每次可罰500萬至2500萬元、並得按次處罰，經內政部限期補正而不從或經補正後仍不符規定者，可廢止其備案。國民黨為符合政黨法規定，已分別就名下未符合規定的財產採不同作為，卻都遭黨產會阻撓。

他說，國民黨今年1月18日發函黨產會，申請處分名下未作辦公使用的172筆不動產，但黨產會一再拖延，甚至否決其中88筆；黨產會以行政處分，命令中投及欣裕台公司股權移轉為國有，經高等行政法院停止執行，國民黨今年4月22日要求處分中投及欣裕台股權，仍被黨產會否決；今年4月12日發函黨產會申請處分松山油漆廠股權，黨產會6月12日駁回，內政部卻在7月3日要求國民黨需在今年12月6日前完成處分。

邱大展說，國民黨依全代會決議及政黨法規定積極清理黨產，卻遭黨產會阻撓，不僅凍結國民黨資產，也不同意捐作公益，還對中投經營頤氣指使，不尊重中投專業判斷，形同中投太上皇，造成中投資產價值下跌。他強烈質疑民進黨政府一邊不給國民黨處理黨產，一邊卻拿著政黨法準備砍人，最重將可撤銷國民黨政黨資格，令人懷疑民進黨政府的徐國勇、顧立雄、林峯正3人已共同密謀消滅國民黨。

葉慶元說，黨產會成立三年，至少有4種違法情事，包括「組織不合法」，不當黨產處理條例規定，黨產會委員同一黨籍者不得逾委員總額1／3，但黨產會多位委員雖是無黨籍或其他黨籍，卻曾任民進黨政務官，或離開黨產會後又擔任民進黨發言人、民進黨公職人員選務幹部；「違反政黨平等」，黨產會完全針對國民黨進行調查，成立三年迄今，從未對民進黨進行任何聽證或調查。

此外，「違反程序正義」：執行調查及聽證時，立場明顯偏頗，只找立場相同的學者專家出席，甚至曾「突襲當事人」，聽證會通知討論主題與調查報告不符，使國民黨無從立即答辯。「株連無辜、搶奪民產」：黨產會成立三年來，將諸多與政府合作密切的救國團、婦聯會、救總等民間團體，都認定為國民黨附隨組織。

葉慶元指出，因黨產會立場偏頗、處分輕率，其處分被行政法院停止執行高達16件，創下歷史紀錄。黨產會日前吹噓成立3年來追討、清查近1000億黨產，其實分文未入公庫；黨產會明知國民黨已承諾會將黨產全部捐做公益，卻刻意散布不實資訊，意圖毀壞國民黨名譽並影響選情。

(中時 )