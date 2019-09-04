新北市工業區立體化方案昨（3日）召開第1場審查委員會，首波審理通過5案申請案件，包括4家新北市新莊北側知識產業園區及1家泰山區，申請土地面積為1.64公頃，預計增加樓地板面積5.4萬平方公尺，預估整體開發已投入88.10億元，其中創造新增投資金額約達34.65億元，未來將可創造約196.8億元產值。

經發局長何怡明表示，「新北市工業區立體化方案」7月5日起受理申請，另為輔導業者預為瞭解申請流程，並提供業者各案服務諮詢窗口，協助企業申請並加速投資障礙排除，市府團隊更於7到8月間已陸續於新北市境內各工業區完成辦理共15場的說明會。

經發局表示，確認申請新北市工業區立體化方案潛在業者已達24家以上，已受理共7案申請案件，目前已審理通過5筆投資案。

本次廠商透過新增投資、響應營運總部、能源管理等方式申請，新增投資均達獎勵上限，可獲15％容積獎勵，並有2家以營運總部，1家以能源管理，最高可獲得5％容積獎勵，配合廠商容積移轉的30％，核准總容積率近50％，希望廠商能透過方案的獎勵容積吸引更多營運總部及研究團隊進駐，帶領產業升級。

(中時 )