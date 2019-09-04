美式量販店好市多Costco剛在上海開幕造成瘋搶，其中各式份量豪邁的生鮮肉品是許多家庭的最愛，不過外界好奇，這些外銷冷凍肉品為何經過長達三周以上的海運還能保持新鮮？專家點出，關鍵就在於「真空收縮袋」，把原本的保存期限延長了3個月。

《食力FoodNEXT》報導，賣場中看到的大塊生鮮牛肉，幾乎都是用可以阻隔水分、氣體的「真空收縮袋」包裝，而且這種包裝袋並不是市面上常見的真空袋，根據希悅爾食品包材技術諮詢專員洪坤楠指出，一般的真空袋包材無法完全貼合肉塊，多餘的空隙和皺摺會持續對肉品施加真空壓力，容易造成肉品出水。

Costco常見的大塊肉品包材則是使用較柔軟的特殊材質塑料袋，抽真空後封口，再經過熱水收縮爐收縮，袋子才能緊密貼合產品，增加包裝韌性、保持肉品水分，因此即使是需長達三周以上的海運，不用冷凍保存也能讓牛肉成功保存三個月以上。

洪坤楠表示，真空貼合的收縮包裝袋，就像是肉品表面具有保護性的第二層皮膚，不但減少包裝和肉品之間產生血水汁液的空隙、降低氧氣滲透性等優點，最驚人的是，還可以讓牛肉在冷藏下延長3個月的保存期限，豬肉也能夠保存45天，羊肉則可長達70天。

(中時電子報)