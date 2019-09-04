圖說：台灣獼猴遊蕩到距離出海口不遠的福興鄉龍舟路社區，引起住戶心驚。（摘自我愛路小鎮臉書）

抓猴！山林台灣獼猴出沒在濱海福興鄉龍舟路附近住家遊蕩，引起民眾開門遇猴，候子作勢攻擊，嚇得「吱吱叫」，網友戲謔「豬八戒和唐三藏呢？」，住戶卻憂心，好大一隻，怕被攻擊，不處理以後繁殖還可能猴滿為患，彰化縣政府農業處接獲通報已前往抓拿。

山林的獼猴怎麼會遊蕩到距離出海口不到3公里的街頭？影片被PO網後，掀起熱議，不少人從體型上研判，指出是隻胖猴，也有認為蠻老的，不太可能是野生，也許是有人飼養後野放，還是從八卦山林迷路到海口？

台灣獼猴會破獲農作物，一旦眼神對視，也可能引發獼猴警戒心，產生攻擊行為，或者潛入住家找食物等等，附近住戶心慌慌。

農業處接獲通報後，趕赴現場要協助抓拿，但已不見猴蹤了，農業處提醒，遇到獼猴不對視、不餵食、不碰觸，並即刻通報。

台灣獼猴從今年元月9日起，已經從保育類除名，農業處指出，從2001年列入保育類後，數量從20萬成長接近30萬隻，族群相當龐大，猴群滿溢，各地都有常聽聞「孫悟空下山了！抓猴啦」。

農業處提醒，台灣獼猴雖不再是保育類，仍不能任意獵捕或宰殺，也不能隨意飼養，專家指出，台灣獼猴改列為一般類，因為國內保護區內不能獵捕任何動物，國有森林內也不能從事獵捕，這些區域佔台灣45％。

(中時 )