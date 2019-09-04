新北市1名男子被控2014年間，利用與未成年的外甥女同房機會，性侵外甥女，4年後外甥女因母親過世、父親坐牢，被社福單位留置後，才向社工吐露她4年前遭舅舅性侵一事。台北地檢署依妨害性自主罪嫌起訴這名狼舅。
檢方調查，這名狼舅2014年間借住姊姊及外甥女一家的租屋處，而與未成年外甥女同房間，但他卻利用外甥女年幼，不懂性知識，在房內壓住外甥女身體後，不顧外甥女抗拒，強行撫摸她身體，並以性器官插入她下體性侵得逞。
被害少女事後將遭狼舅性侵一事，告訴母親，母親除告訴少女父親外，要求弟弟搬出房間，也警告弟弟「以後不可以再這樣」。
但不久，被害少女母親過世、父親坐牢，無人照料她，去年被社福單位安置，社工詢問少女關心時，少女主動說出4年前遭舅舅性侵一事，社工即向檢警報案提告。
檢警調查時，曾訊問在監服刑的少女父親，證實當年妻子曾告知女兒被妻弟性侵一事，檢方認定狼舅性侵事證明確，依法起訴。
(中時 )
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