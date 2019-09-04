疾病管制署今（4）日公布新北市新增1例本土屈公病病例，為中和區福南里60多歲女性，經過2次採檢抗體陽轉確診，由於個案與中和首例病例有相同的活動場所，因而成為今年、也是史上首起屈公病本土群聚。

個案近期沒有出國，但在8月23日出現發燒、關節痛等症狀就醫，因症狀持續沒改善，8月29日開始出現紅疹，再次就醫後通報屈公病，經過8月29日、9月3日兩次採檢抗體陽轉確診，目前個案症狀已緩解。

調查這名福南里新增個案與8月26日公布的中和區60多歲首例個案居住里別(內南里)相鄰，因兩人發病前都曾前往住家附近的國強嶺步道活動，而且發病日只隔1天，研判個案於國強嶺步道感染的可能性較高。

衛生單位已將國強嶺步道及周邊8條步道列為管制區域進行噴藥，同時呼籲民眾不要擅闖、破壞封鎖線或管制區，違者依傳染病防治法第67條，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

今年以來，國內已有57例屈公病病例，其中3例為本土病例，都是住在新北市(中和區2例、土城區1例)，另有境外移入病例54例。疾管署提醒國人預防屈公病最有效的方法為清除病媒蚊孳生源。

(中時 )