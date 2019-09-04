遠東SOGO天母店美食街得天獨厚，位在8樓有挑高玻璃帷幕，能眺望陽明山和文化大學，SOGO天母店店長蕭淑英表示6月中起斥資2500萬元改裝後，匯集臺、日、韓、泰、義式美食，店數從16家精緻調整為13家，282席座位數一樣，搭配明亮、綠植的設計概念，打造為「美食公園」，堪稱最美美食街。

SOGO天母店8F美食街改裝後，搭配「明亮、綠植」的設計概念打造為美食公園。（SOGO提供）

SOGO天母店美食街改裝前餐飲業績占全館33％，如今可達40％，且用餐時段座無虛席，素有天母小金雞之稱。蕭淑英表示這次美食街改裝是2009年成立以來10年首次大改，8月9日重新開幕後，遇到暑假期間，業績成長2成，泰式和日式美食表現都很好，帶來滿多年輕族群；餐飲提升也帶動女裝於暑假期間成長8％。此外，今年第4季重點在於周年慶，目標挑戰10億元、5 ％成長，可望全年挑戰年營收50億元，較去年48億元攀升。

黑毛屋經典鍋物-日本和牛壽喜燒（輕量），680元。（SOGO提供）

這次改裝，8樓主題餐廳也迎來乾杯鍋物品牌「黑毛屋」，6月初展店首月營收500萬元創佳績，是前一家烏龍麵店業績的2倍，標榜「日本和牛680元起，西班牙Bellota伊比利豬580元起」，主打涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋4款日本正宗鍋物。

粮心聚落-現烤糧心玄米餅，1罐250元。（SOGO提供）

美食街中，王品集團平價鍋物品牌「12mini經典獨享鍋」，9.3坪店面1個可有200萬元業績，是該品牌全臺坪效之冠，也有虎咖哩和次郎燒肉進駐，讓用餐選擇更豐富。

慶錩牧場-慶錩牧場放牧蛋，6入150元。（SOGO提供）

另， SOGO與「好時好物」合作的「秋天的小農展」，繼連續3次在忠孝館舉辦後，明（5日）起至8日首次移師天母店7F水幕前，集合糧心聚落、蝦覓世界、知耕鳥、TC巧鋪、人良油坊、蕾萌醬、慶錩牧場共7家屏東、嘉義、臺中、宜蘭、花蓮與臺北的小農品牌，可嘗到新鮮檸檬壓制出的檸檬冰角、新鮮蔬果、產地醬油製作的霜淇淋與啤酒、用好水養殖的健康白蝦，與澳兩地米其林三星廚師們肯定與稱許的放牧老母雞優質肉品與放牧土雞蛋，以及國際間獲獎的優質薑黃橄欖油與莊園巧克力。

秋天的小農展5日至8日在SOGO天母店展開。（SOGO提供）

(中時 )