東煒建設公司於台南樹谷園區推動大型物流中心BOO案，投資金額達18億，4日舉辦工廠動土儀式，預計完工後可創造560個就業機會，年產值達181億元。台南市長黃偉哲出席活動時表示，在此興建大型物流中心可健全南北平衡及供應鏈發展，相信台南也將會為東煒建設提供廣大的業務發展空間及商機。

東煒建設成立於1989年，主要經營項目為委託營造廠商興建商業大樓出租出售，室內裝潢設計與承攬業務有關之建材及施工機具之買賣。本次於樹谷園區推動大型物流中心BOO案，招商規畫預計引進園區及周邊輔助供應鏈、快遞及第三方物流業者等。

黃偉哲說，台南擁有全國最多的14個完整產業聚落，18所大學人力資源豐沛，為協助台南企業提升產品附加價值，市府全力輔導產業朝向科技創新、高值化、雲端化及工業4.0等方向進行升級轉型，因此，希望東煒建設能為台南創造出規模經濟與大型物流之群聚聚落。

黃偉哲強調，台南市政府積極招商，並成立單一窗口，積極協助廠商排除投資障礙，每個月由市長親自主持投資會報，管控協調各重大投資案，加速審查進度，歡迎廠商到台南投資、建廠或設立研發中心，一起創造最佳投資效益。

(中時 )