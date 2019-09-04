弘光科大打造物理治療菁英訓練基地，培育跨域長照產業人才。（弘光科大提供／王文吉台中傳真）

台灣邁入高齡社會，弘光科技大學為培育種子師資與可投入長照領域的技優生，提出「全人長照物理治療菁英培育與增能計畫」，整合物治系、老福系、醫工系、護理系、運休系等專業，並和全國長照機構、物理治療所、學校等單位合作，此計畫獲得教育部優化技職校院實作環境計畫補助3000萬元經費，建置全國各大學中唯一的物理治療產業菁英訓練基地。

「這個計畫可以降低畢業生進入長照場域的難度，同時提升就業競爭力。」弘光科大校長黃月桂指出，學校設有銀髮生活自立支援執行辦公室，教師跨領域團隊輔導各機構，累積多年實務經驗，承接教育部補助大學社會責任實踐計畫C級深耕型計畫，協助長照機構轉型、翻轉照顧模式，也因此發現物理治療人才在相關產業短缺，所以向教育部申請補助，積極聚焦培育物治菁英。

計畫主軸目標為「培訓物理治療技優生」、「優化長照實證實作場地」、「建置復能技術檢定基地」、「調訓產學夥伴種子教師」及「共享長照服務教學平台」，訓練的人才包括物理療系及夥伴學校在學學生，及對長照產業有興趣其他系所學生等。

學程課程內容以長期照護為核心，除了有物理治療專業外，並跨領域至護理、老人服務、社工、運動指導、輔具設計等，透過弘光設置全新的實作場域，導入學校老福系、醫工系、護理系、運休系等長照相關領域專業。

黃月桂表示，在師資培育方面，除弘光科大外，包括輔英科大、仁德醫專、慈惠醫專、樹人醫專等夥伴學校，辦理大專及高中職教師研習營，藉由研習活動協助瞭解長照產業結構及全人長照事業實務。

學生培訓上，則規劃了2年20個學分的學程，同時整合國內物理治療技職體系五校。另外，也挑選9家知名長照機構與日照中心進行協力合作，讓學生在這些相關機構實習、見習，幫長輩進行復能活動。

為了讓學員們培訓時有更好的教室環境，學校重新規劃空間，規劃一整層約260坪的教室，當成培訓的訓練基地，包含復能評估暨檢定教室、長照評估教室、自立支援能回復訓練教室、生活環境與輔具評估教室，以及骨骼肌肉評估教室，預計1年內建置完成。

另外，延緩失智相關的銀髮益智樂活館，也將與長照2.0日托服務場域模擬情境教室融合一起，打造日托示範場域。

黃月桂強調，該計畫執行將配合政府相關人力規劃，辦理長照物治與復能技術人員的研習，並成立促進協會，宣傳優質內容，深耕人才培育，透過學校在中部地區穩健紮根，多元管道推廣，發揮影響力到全國各地，讓計畫永續經營。

(中時 )