美國聯邦調查局（FBI）先前請多間美國研究大學制訂規章，監視來自外國或中國大陸的留學生和訪問學者，不過哥倫比亞大學校長率先力挺，強調哥倫比亞大學不會這樣做。

除了哥倫比亞大學外，耶魯大學、加州大學柏克萊分校及史丹福大學等知名學府先前也曾發公開信，反對偏見與歧視。

波林傑（Lee C. Bollinger）3日向全校師生發郵件稱，波林傑表示FBI「鼓勵」學校的教師和行政人員監視其他國籍的學生和訪問學者，尤其是華裔的學生學者。他強調很慶幸有來自150多個國家的學生、學者前來學習和研究，認為這些人締造了大學多元、開放的學術氛圍，這也是美國高等學府成為全球欣羨的原因之一，因此校方應在吸引和留住他們這一方面下更多功。波林傑說，「不可否認的，他們擔心的是非法科技轉移，尤其是在諸如國家安全的敏感領域，他們非常嚴肅對待這一問題。」承認大學院校確實有責任配合政府對任何破壞國家安全的行為進行調查，並且確實有個案顯示有學者向外國政府分享敏感技術信息。

他還建議政府對高等院校的畢業生簽發更多的綠卡，鼓勵他們在美國發展事業，為美國經濟做貢獻。因為學生們在完成學業後，很難留在美國。他們返回母國，用他們在這裡學習的知識貢獻母國，這在將來很可能成為美國的一大競爭因素。」

(中時電子報)