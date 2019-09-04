彰化縣衛生局稽查中秋應景食品，稽查93件、2件不合格，分別是來自南投「筊白筍」和苗栗「焦糖葵瓜子」。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局加強稽查中秋應景食品。（吳敏菁攝）

迎接中秋節，彰化縣衛生局為了讓民眾能買得放心吃得安心，對轄內應景食品業者全面進行加強稽查，除了稽查製作場所，並同步對月餅餡料及應景食品、烤肉用食材進行抽驗，稽查93件、2件不合格，分別是來自南投「筊白筍」和苗栗「焦糖葵瓜子」，不合格率2.15％

衛生局這波抽驗月餅、餡料、蔬果、高麗菜、金珍菇、葡萄、楊桃、哈密瓜等、烤肉用食材，包含肉類和海鮮及其相關製品如雞腿排、牛肉、豬肉、羊肉、文蛤、三層肉、米血、草蝦、魚板、培根、丸子、香腸、鑫鑫腸、甜不辣、黑輪等，以及葵瓜子、醬油瓜子、年糕、麻糬等，共計93件。

衛生局表示，這次檢驗微生物、動物用藥、防腐劑、漂白劑、殺菌劑、甜味劑、農藥、保色劑等項目，次抽驗不合格2件產品，其中「筊白筍」來自南投，檢出不得使用於該作物之農藥，依食品安全衛生管理法第15條規定，農藥殘留不符規定，可處以6萬元以上，2億元以下之罰鍰。

另1件「焦糖葵瓜子」檢出甜味劑超量，將依違反食品安全衛生管理法第18條規定，處以3萬元以上，300萬元以下罰鍰，上述違規產品均已令業者下架，暫停販售。

衛生局表示，針對稽查轄內烘焙、餡料業製程及中秋應景餐廳衛生稽查共稽查245家次。稽查重點為食材來源溯源，從業人員衛生習慣，製作環境衛生安全，以及是否正確使用食品添加物等項目。

衛生局提醒，選購食品標示十分重要，食品拆開後，應注意保存條件，須於有效日期內食用完畢，以保持食品衛生、安全與新鮮，過個安心又健康的「中秋節」。

(中時 )