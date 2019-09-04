伊朗首度承認何梅尼教長太空中心（Imam Khomeini Space Centre）上週有一枚火箭爆炸，伊朗政府發言人拉比耶（Ali Rabiei）表示，這枚火箭是在測試時因為技術故障爆炸。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，這是伊朗首度為8月29日的火箭爆炸事件提供解釋。伊朗原本預計將在測試後發射衛星，此舉已遭美國批評。

拉比耶也譴責美國總統川普在推特上傳疑為美國情報衛星在爆炸後拍下的偵察照片。

這是何梅尼教長太空中心第3度火箭試射失敗，引發外界懷疑伊朗的太空計畫可能遭到破壞。

拉比耶拒絕對外界的揣測多做說明，堅稱「這是技術問題、技術錯誤。我們的專家全體一致地這麼說」。

拉比耶說：「爆炸是在發射台發生的，還沒有衛星放上發射台。爆炸是在測試地點而非發射地點發生。」

美國星球實驗室公司（Planet Labs Inc）與馬薩爾科技（Maxar Technologies）自商業管道取得的衛星影像顯示，發射台上面冒出滾滾黑煙，似乎還有燒焦的火箭殘骸。

美國總統川普8月30日上傳的照片，疑為美國情報機構一度列為機密的偵察照片。分析家說，照片左上角的黑色長方形區塊，可能遮住照片的機密等級。

這張照片拍到發射台周圍有車輛受損，還有火箭發射台的損毀程度。照片也清楚顯示發射台上有以波斯文印成的大型字體，寫著「國家產品、國家力量」。

川普在推文中寫道：「美國沒有涉及伊朗瑟姆南一號發射場（Semnan Launch Site One）Safir SLV發射最後準備階段發生的災難性事故。我祝福伊朗，祝他們在確認一號發射場事發情況上一切順利。」

拉比耶批評川普決定在推特公布火箭爆炸影像。他說：「我無法理解為什麼美國總統帶著興奮之情發布推文並公布衛星照片，實在是無法令人理解，也許是沒有伊朗相關話題可講了，因此他們提出這類議題。」

伊朗在1月與2月發射帕雅姆恩（Payam）與友誼（Doosti）衛星時也是以失敗收場。何梅尼教長太空中心2月也發生另一場火災，有關當局當時說造成3名研究人員喪生。

伊朗正準備將通訊衛星金星一號（Nahid 1）發射到太空。美國指控這類的衛星發射行動違反聯合國安全理事會決議案，要求伊朗不要從事與具備搭載核彈頭能力的彈道飛彈有關的活動。

(中央社)