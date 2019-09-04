永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜今天上午共同接受媒體訪問，力破不合傳聞。（趙婉淳攝）

在鴻海創辦人郭台銘參選2020態勢漸趨明朗前夕，不料，內部美女幕僚被爆相互較勁，為破除傳聞，登上媒體版面的事件主角永齡基金會執行長劉宥彤與副執行長蔡沁瑜，兩人今天手勾手一同接受媒體訪問，不過，隱約感覺得出話語主導權仍掌握在蔡手中，劉則以防守之姿應對。

郭台銘自宣布投入2020大選以來，在參加國民黨內初選階段，都由劉宥彤扮演化妝師角色，回應媒體提問與上節目替郭辯護，初選結束後，郭陣營陸續填補人力，外界解讀是為選戰做準備。

不料，據媒體報導指出，郭台銘太太曾馨瑩對劉影射她開心郭董落選一事心存芥蒂，先前台北市長柯文哲受訪也有推測稱劉放假兩周，回來後可能就被開除，劉當時受訪感到傻眼，並直接否認傳聞。

避免傳聞如雪球愈滾與大，蔡沁瑜與劉宥彤首度共同現身接受媒體訪問，蔡禮貌性地讓劉先發言，劉說，可能這個世界每個人都很想鬥，「但我們沒有」，蔡隨即附和「真的喔」，劉接著說，「這麼離奇的劇情，需要出來跟大家...」，蔡接話說，今天一見到劉嚇一跳，因為兩人很有默契都穿花花裝。

兩人堅稱都是三個小孩的媽，兼顧工作與家庭，蔡沁瑜說，最怕小孩在家裡吵鬧，「自己當然就不會吵」，劉宥彤在旁呵呵笑出，蔡表示，很怕把時間浪費在此，郭台銘有很多國政方面需要幕僚一起討論，時間分配管理上，必須非常精準，「真的沒有時間在宮廷內鬥上」。

在郭台銘宣布參選總統前，劉宥彤就負責基金會業務，後來經前立委周守訓引介，蔡沁瑜因而加入團隊，蔡強調，一切都是因緣際會，此時劉主動勾起蔡的手，反問「角力要怎麼角」。

蔡沁瑜又說，進入團隊後認識很多朋友，「Amada（劉宥彤）的個性很開朗，雖然沒見過很多次面，但很好聊天，真的沒有時間在分權」，身在團隊，大家就一起做事，郭台銘先生是很好的領導者，每個人各司其職很稱職。

至於未來內部發言分工方式，劉宥彤說，每天發言由蔡沁瑜為媒體服務，若有特定議題與基金會業務或初選相關，由於新進同事較不清楚，這部分由她稍微代勞，隨後又繞回內鬥話題，她指出，大家真的想太多，也有可能外界很想要看到每個辦公室都要有此劇情才會引人入勝。

蔡沁瑜深感認同說，這樣比較好看且精彩，有題目可寫，其實每天要做的事情很多，重申已經沒有時間、精力在人事鬥爭上。

報導指稱曾馨瑩對於劉宥彤在初選落幕隔天上廣播節目，提到「夫人笑得燦爛的像朵花」不高興，劉停頓了一會後說，郭太太人很好，也很善良，過去郭太太也參與基金會很多事物，她與郭太太溝通順暢，若她不是人很好，自己也不會隨便講這句話，若說郭太太因而生氣，就把她的度量想得太小，其實她真的不是這樣的人。

蔡沁瑜補充，郭太太學習對象是前總統馬英九太太周美青，因此郭太太從來不會參與團隊運作，也沒有發言人系統，對外發言以郭太太親口說為主。

(中時 )