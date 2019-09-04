數位身分識別證New eID遭疑委託特定外商，內政部戶政司長張琬宜今天表示，不知外商的說法從何而來，目前就是是中央印製廠設定招標公告；而招標則是為採購製卡的材料及設備；也從未有一開始是公開招標，後來改為限製性招標的說法。

張琬宜表示，數位身分識別證委託中央印製廠，是因為這是重要的身分識別文件，不是單純一般印刷品，其次中央印製廠有許多防偽專利且是中央銀行內部單位，在防偽印刷領域耕耘70幾年，廠域非常安全，也有承製國家等級文件的經驗及安全控管能力，在國際上很多國家如德、法，在身分文件的印製上，也都由國家級的印製廠承製，所以內政部依政府採購法22條第2款規定採限制性招標合於規定。

張琬宜並說，數位身分識別證有很多面向，有系統面、製卡面、法規面、作業面，還有宣導面，其中中央印製廠就是負責承製，系統面會等細部規劃出來後會再對外招標，現在印製廠是接到印製委託，公告是因為要採購空白的卡片材料，及製卡設備。

她強調，沒有一開始是公開招標後來改為限制性招標說法，本來採購作業依性質不同就可採不同招標方式，在評估後考量印製卡片這件事，需要相當嚴謹，而且認為關係到國人個資，所以內政部評估後認為中央印製廠為宜。

她也說，中央印製廠要採購空白卡材料及印製設備，目前未正式招標，明天會舉行座談，但不知委託外商的名詞從何而來，目前是中央印製廠設定招標公告，她有聽說本土廠商有強調，具有製造PC卡能力但過去並沒有製造PC卡的經驗，招標公告就是要聽取各方意見，至於要不要調整修正，就要由中央印製廠處理。對內政部來說，就是把印製的工作交給中央印製廠，他必需在109年10月到112年3月交付2359萬的PC卡的個人數位身分識別證，他要採購哪些材枓跟設備，尊重中央印製廠專業評估。

(中時 )