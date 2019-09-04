林國慶積極尋求參選嘉義縣山區立委。（摘自林國慶臉書）

陳明文因涉及嘉義縣民雄汙水下水道弊案，被法院以洩密罪判刑6月，前立委林國慶屢次在造勢大會、臉書直播、電視廣播節目判陳明文「貪汙歪哥沒事情」，陳明文控告林國慶妨害名譽，檢方4日偵結起訴林國慶，林酸說「公道自在人心，感謝檢方站在陳的立場，讓司法制度再次重創，傷害司法尊嚴，我只有尊重」。

檢方起訴指出，2018年1月27日某時，林國慶在嘉義縣朴子市體育場BRT廣場舉行的嘉義縣長黨內初選參選人張明達的造勢大，用台語「卒仔囡」、「臭卒仔」辱罵陳明文，貶抑社會對陳明文的人格評價。

2018年2月10日某時在臉書開直播以台語「垃圾人」辱罵陳明文，涉嫌公然侮辱，足以對陳明文名譽造成損害；2018年3月7日在某電視台政論節目中，指摘「嘉義的前途竟然是涉及貪汙判刑6個月的陳明文一個人決定」，2018年3月7日在廣播節目中指摘陳明文「判6個月是喬出來的，所以他不敢上訴」等言論，損害陳明文之名譽。

林國慶否認妨害陳明文的名譽，他說，一般老百姓認為判決結果出爐就認為是確定，這是庶民語言，至於要不要上訴是被告的權利，法官以洩密罪判決違反人民對司法的情感及信賴。

陳明文因涉及嘉義縣民雄汙水下水道弊案，檢察官以洩密、圖利罪起訴，嘉義地院法官判決洩密、貪汙治罪條例圖利罪均無罪，經上訴後，台南高分院洩密罪改判6月，圖利罪維持原判決無罪，最高法院認同高分院判決，因此確定。

林國慶積極尋求參選嘉義縣山區立委，與全力尋求連任立委的陳明文在政治上如同水火，林國慶說，他要結合在野力量打破「明文」規定。

(中時 )