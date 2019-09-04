你有聽過最瞎的分手理由嗎？有時候真的沒理由還不如直接承認不愛對方，也不要給一個聽了更無言的理由，近日網友在Dcard上分享，好端端的中秋節要吃烤肉，沒想到原PO只不過買了秋刀魚吃，女友竟戲劇化要提分手「吃秋刀魚就是不尊重我」。

中秋烤肉節來臨，吃個烤肉是必須的，一名男網友表示因為買了秋刀魚要烤來吃，女友竟要和他分手。女方認為，因為她們家祖先都是秋刀魚，她們每位家族成員上輩子都是秋刀魚，甚至，她的阿祖就叫做「邱濤瑜」！吃秋刀魚就是不尊重，認真且嚴肅地向他提出了分手。令男方直叫苦，這是他「這輩子最不能接受的分手理由」。

一名男網友表示因為買了秋刀魚要烤來吃，女友竟要和他分手。（摘自Dcard）

網友看完這麼戲劇化的分手文後紛紛表示不可置信，「其實你女友是秋刀魚」、「絞盡腦汁終於他媽的想到藉口了」、「只是想跟你分手，這個理由覺得很可以，笑死」、「這是業配秋刀魚吧」、「原來是秋刀魚一家」、「我整個不曉得我看了什麼」、「下一個找和你一樣愛吃秋刀魚的吧」。

更有網友神回「他都可以吃你後代了，為啥你不能吃她祖先？」、「支持女友！吃人家祖先是你不對！」、「我朋友因為鍋燒意麵分手」、「不愧是秋刀魚後代，真秋」。

女方認為，因為她們家祖先都是秋刀魚，她們每位家族成員上輩子都是秋刀魚。（圖／Pixabay）

這篇文一出，引來眾人熱議，雖然原PO看似很可憐，但多數人認為這是荒誕的幻想文，畢竟連秋刀魚祖先都搬出來了，但是隨後原PO又拿出購買秋刀魚的收據，好似煞有其事，造成此「秋刀魚事件」是眾說紛紜，不免感嘆，真的有人會因為秋刀魚分手嗎？

過不久原PO女友以暱名發文，直接證實的確因為秋刀魚造成與原PO之間不可逆的感情傷痕，但是否為網友假反串，又不得而知了。

女方表示家裡真的把秋刀魚當成祖仙在拜。（摘自Dcard）

這輩子最不能接受的分手理由是什麼？男網友吐露心聲。（摘自Dcard）

(中時電子報)