新北市市長侯友宜9月4日上午10時許，於新北市政府18樓市長貴賓招待室，與4位捐贈住宅用火災警報器與救護車輛裝備的新北市民及團體相見歡，本次接見鶯歌區農會、市民林水來、蘆洲區湧蓮寺及板橋慈惠宮，侯友宜市長表示，由衷地感謝捐贈者之大愛善舉。

目前新北市救護件數依107年統計資料顯示，已高達19萬件救護量，救護車使用量相當頻繁，且損耗高，鶯歌區農會鑒於民國91年間捐贈救護車至今已有17年之久，長期以來鶯歌區農會深受鶯歌鄉親民眾之期許與愛戴，業務績效蒸蒸日上，為回饋社會，延續推動回饋地方，造福鶯歌鄉親的理念下，運用公益基金再次添購鶯歌區第一部高頂救護車，提升該地區救護品質。

侯友宜感謝市民及團體願意付出一己之力，熱心奉獻捐贈物資。（讀者提供/吳家詮傳真）

新北市市民林水來先生，平時熱心奉獻行善不落人後，亦捐贈本局第二救災救護大隊1輛救護車，用於汰換消防局中港分隊救護車，對於精進到院前救護醫療作為，給予莫大幫助。

位於蘆洲區湧蓮寺，樂善好施慈悲為懷，為能降低住宅火警傷亡事件，發揚無私大愛精神，捐贈1,000只住宅用火災警報器供本市民眾使用，以回饋社會。板橋慈惠宮是板橋地區的信仰中心，守護地方，信徒眾多，除曾斥資捐贈消防局地震體驗車，以利市民對於地震災害更加認識。今為幫助弱勢家庭遠離火災威脅，特捐贈10,000只住宅用火災警報器給消防局，以求民眾平安。

新北市救護件數已高達19萬件救護量，救護車使用量相當頻繁，侯友宜感謝民眾善心捐助。（讀者提供/吳家詮傳真）

侯友宜在致詞中指出，這些市民及團體願意付出一己之力，熱心奉獻捐贈物資，讓眾多市民的生命財產安全獲得保障，創造安居新北的環境，即是對市府施政最大的支持及肯定，消防局必定會善用所受贈之救災救護車輛裝備，給予市民更高品質的服務，力求打造「友善風氣，宜居城市」之目標。

開啟捐贈善心窗灑下新北平安光，新北市長侯友宜當面向捐助消防救護器材的團體及善心人士致意。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)