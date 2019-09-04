死者的安全帽被警消打撈上路面，帽上沾滿泥巴。〔謝明俊攝〕

死者所穿拖鞋也留在現場。〔謝明俊攝〕

家住苗栗縣後龍的一名潘姓老翁，4日清晨騎機車載4歲孫女外出，行經勝利路一處田野時，忽然失控摔落路旁排水溝，祖孫倆隨車摔落，祖父當場死亡，孫女則站在溝內哭泣待救，家人清晨5時發現祖孫不見蹤影曾一度外出尋找，還經過事發地點多次，都未發現，直到早上7點多，一位住在附近的郭姓民眾騎車經過，聽見孫女哭聲，才發現整起意外，報警處理。

68歲的潘姓老翁，是在4日清晨一早就騎機車載著4歲孫女外出，據家屬表示，孫女平常到幼兒園上課，都是祖父負責接送，但4日祖父為何那麼早就載孫女外出，家屬並不清楚原因。而家屬是到早上5點多發現祖孫2人及機車都不在家，感覺有異才外出尋人。

潘某騎機車載著孫女行經勝利路一段田間道路時，不知何故突然失控衝入路旁排水溝，排水溝距離路面不過半公尺深，溝內有流水，但水深不過半米深，潘某和孫女隨車摔落後，潘某當場死亡，孫女因不知所措，就站在溝內哭泣待救。

直到早上7點多，一名郭姓里民騎車經過時，聽到孫女哭聲才停車查看，赫然見到潘某仰躺排水溝內，趕緊將孫女救上路面，並打119電話報案，消防局頭屋分隊趕到現場時發現潘某業已死亡，立即通報轄區後龍分駐所員警接辦處理，警方正報請檢察官到場相驗中。

(中時 )