桃園市交通局再新增10處科技執法地點，避免民眾違停公車停靠站。（桃園市交通局提供／甘嘉雯傳真）

桃園市日前公告6處公車停靠區公告科技執法，成效不錯，即日起又新增包括桃園敏盛醫院等10處，升級後，系統透過廣播車牌提醒車主自主駛離，避免遭警方取締，統計顯示除違停車輛減少約3成，並提升市區公車靠站停靠方便，提升乘客上下車安全。

交通局長劉慶豐表示，這次所建置10處科技執法，採用地磁、車牌辨識系統、事件偵測系統、資訊顯示告警系統含聲音告警，並由市府警察局配合於7月24日公告新增10處「交通違規科技執法」場域，分別是桃園區中正路大興西路站往桃園火車站、桃園區福安宮站往蘆竹方向、桃園區敏盛醫院站往桃園方向、桃園區中山路中平路口站往中壢方向、八德區署桃醫院站往中壢方向及往桃園方向、八德區大湳站往大溪方向、龜山區迴龍商場站萬壽路一段往桃園方向、中壢區伯公廟站往中壢方向、平鎮區華廈山莊站往中壢方向。

各站皆設科技執法牌面、違停告警LED牌面與告警喇叭提醒駕駛注意，各場域歷經86天的勸導期，於今年7月26日正式開罰，加上原公告6處科技執法位置，桃園市公車違停科技執法，目前累計共計16處。

劉慶豐強調，科技執法的目的在於減少交通事故、提升公共運輸之安全並改變駕駛人的違規行為，呼籲用路人勿違規停車，共同創造友善的交通安全環境。

(中時 )