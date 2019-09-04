昨傳出台灣民眾黨不分區立委提名名單包括補教名師呂捷，以及部分北市府局處首長。台北市長柯文哲今沒有對呂捷可能列入名單多表示意見，但證實會有1、2位局處長，其餘再向社會徵才。

有媒體報導民眾黨可能的不分區名單包括呂捷，以及具有外交官背景的北市府發言人周台竹、勞動局長賴香伶、市府副祕書長陳志銘、產業局長林崇傑。對此，市府顧問蔡壁如今早僅表示，還在寫規則，加上還有一些政黨成立程序要做，所以待法院公證後，再好好討論不分區名單；呂捷部分，她則說，呂是個人才，但還沒這方面訊息、沒聯繫上。

柯文哲受訪時被問到立委提名策略則表示，現在是動態過程，有加入有退出，還在調整階段。至於呂捷是否在內，他說，過程中接觸很多不同的人，但作為市長，每天還是很認真上班，跟外面聯絡的工作是其他人在做。

不過柯文哲也證實，不分區名單不會全部都是局處首長，但1、2位跑不掉，其餘向社會徵才。

(中時 )