民進黨立委陳明文昨在高鐵遺失300萬現金，雖事後由兒子陳政廷領回，並稱該筆錢是要到菲律賓投資的基金，用途仍引發質疑，有意挑戰陳明文選區的前民進黨立委林國慶質疑，洗錢防治法規定到銀行領錢超過50萬元要說明用途，銀行也必須做記錄配合金管會，銀行有往上報嗎？為何不用匯款比較方便，希望陳明文公開說明。

針對陳明文遺失在高鐵上300萬現金，林國慶今於臉書指出，深刻體會人父挺子女的心情，也相信陳政廷說該筆錢是媽媽拿給爸爸的，用途是拿去菲律賓投資，但大家想知道錢是什麼時候領的，哪家銀行領的，還是家裡隨時備用的零用金。

林國慶質疑，高鐵拾獲失物不是要公告嗎？錢沒有寫誰的怎麼能交還陳委員，而且還是他兒子去領，那他是不是也能叫兒子去說是林國慶掉的，幫忙出面去領取；而且，依照洗錢防制法規定，到銀行領錢超過50萬元要說明用途，銀行也必須記錄，銀行是否有按程序向上通報。

林國慶說，大家想知道高鐵人員拾獲並報案，陳大委員應該很高興很感謝為何生氣，而且選擇失聯迴避；此外，照理說300萬用匯款叫方便，為什麼選擇攜帶大量現金，若如陳政廷所說是要去菲律賓投資，出國可以帶這麼多現金出關嗎？呼籲陳明文盡速出面公開說明。

(中時 )